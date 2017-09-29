Задержанная в Крыму супружеская пара собирала данные о Черноморском флоте

Появились подробности истории задержания в Крыму двух подозреваемых в шпионаже в пользу украинской разведки. По данным спецслужб, супружеская пара из Симферополя собирала и передавала сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.
По всей видимости, начался новый этап работы украинской разведки в Крыму. Сначала были попытки лобового прорыва диверсионных групп на полуостров, потом, активировали старую украинскую агентуру, теперь есть случай вербовки российских военнослужащих.
Оперативная съемка запечатлела момент задержания шпионов. На кадрах видно, как из симферопольской многоэтажки сотрудники ФСБ выводят мужчину и женщину. Дмитрий Долгополов — военнослужащий российской армии, Анна Сухоносова — его гражданская жена. Уже на первом допросе дают признательные показания.
Как передает корреспондент Олег Крючков, Дмитрий Долгополов — бывший украинский военнослужащий, в 2014 году он принял российскую присягу и остался служить в Крыму. Украинские спецслужбы разработали операцию прикрытия — занесли его в базу данных сайта «Миротворец» как сепаратиста, но даже такой громкий ярлык, как зрадник батькивщины, не защитил агента от разоблачения.
ФСБ возбудила дело по статье о госизмене. Есть информация, что агенты Главного управления разведки Украины действовали в Севастополе, на базе Черноморского флота собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о частях и соединениях армии и флота РФ.
Это не первые шпионы в городе-герое за последнее время. Год назад в Севастополе также задержали бывших украинских военнослужащих — Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. Тогда прикрытием для их работы служил аналитический центр «Номос», который финансировался из-за рубежа и собирал сведения о Черноморском флоте России.
Оперативная съемка запечатлела момент задержания шпионов. На кадрах видно, как из симферопольской многоэтажки сотрудники ФСБ выводят мужчину и женщину. Дмитрий Долгополов — военнослужащий российской армии, Анна Сухоносова — его гражданская жена. Уже на первом допросе дают признательные показания.
Как передает корреспондент Олег Крючков, Дмитрий Долгополов — бывший украинский военнослужащий, в 2014 году он принял российскую присягу и остался служить в Крыму. Украинские спецслужбы разработали операцию прикрытия — занесли его в базу данных сайта «Миротворец» как сепаратиста, но даже такой громкий ярлык, как зрадник батькивщины, не защитил агента от разоблачения.
ФСБ возбудила дело по статье о госизмене. Есть информация, что агенты Главного управления разведки Украины действовали в Севастополе, на базе Черноморского флота собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о частях и соединениях армии и флота РФ.
Это не первые шпионы в городе-герое за последнее время. Год назад в Севастополе также задержали бывших украинских военнослужащих — Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко. Тогда прикрытием для их работы служил аналитический центр «Номос», который финансировался из-за рубежа и собирал сведения о Черноморском флоте России.
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