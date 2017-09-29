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Возвращение Мухтара

    В Крыму задержали российского военного и его знакомую по подозрению в шпионаже

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    В Крыму задержали российского военного и его знакомую по подозрению в шпионаже

    В Крыму задержали российского военного и его знакомую по подозрению в шпионаже

    Сотрудники ФСБ задержали в Крыму российского военнослужащего Дмитрия Долгополова и его знакомую Анну Сухоносову. Задержанных подозревают в шпионаже в пользу Украины.

    Долгополов и Сухоносова задержаны в Симферополе. По данным ЦОС ФСБ, мужчина и женщина передавали украинским спецслужбам секретные данные о Черноморском флоте, передает «Интерфакс».

    ЦОС ФСБ: «Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота».

    Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ведется следствие.

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