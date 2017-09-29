Задержанный в Крыму военный сознался в работе на украинскую разведку

Военнослужащий Дмитрий Долгополов, которого задержали в Симферополе, признался, что работал на Минобороны Украины.
Как рассказал задержанный, он передавал секретную информацию главному управлению разведки украинского военного ведомства, передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Симферополе задержали российского военного Дмитрия Долгополова и его знакомую Анну Сухоносову. По данным ФСБ, они передавали украинским спецслужбам секретные сведения о Черноморском флоте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Симферополе задержали российского военного Дмитрия Долгополова и его знакомую Анну Сухоносову. По данным ФСБ, они передавали украинским спецслужбам секретные сведения о Черноморском флоте.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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