В Петербурге по вине «ВИМ-Авиа» застряли сотни китайцев

Из-за отмены рейсов из Северной столицы в Китай домой не могут улететь сотни туристов.
Сейчас граждане Китая размещены в гостиницах «Охтинская», «Вояж» и «Москва». Администрация Петербурга обратилась с запросом в Федеральную миграционную службу для продления трехдневных иностранных виз в связи с проблемами «ВИМ-Авиа», сообщает «Фонтанка».
Китайцев будут перевозить домой по мере возможности. Так, уже сегодня в Пекин из Пулково отправился первый рейс с 140 туристами на борту.
Между тем за границей, в основном в Турции, остаются около 4 тысяч петербуржцев. Ближайшие два рейса за горожанами вылетают из московского аэропорта Внуково (временно обслуживающего самолеты «ВИМ-Авиа») сегодня. Домой вылетят 900 человек.
Напомним: вылеты рейсов «ВИМ-Авиа» стали задерживаться и отменяться начиная с минувших выходных. Авиакомпания заявила, что не имеет оборотных средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Президент Владимир Путин в жесткой форме потребовал от правительства разобраться с ситуацией, заложниками которой стали десятки тысяч пассажиров.
Сегодня СК задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа». Тем временем совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в спешном порядке покинули Россию.
Известно, что обслуживание рейсов «ВИМ-Авиа» взяли на себя семь авиакомпаний. Они получат финансовую поддержку из госбюджета. Самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать до 15 октября.
Китайцев будут перевозить домой по мере возможности. Так, уже сегодня в Пекин из Пулково отправился первый рейс с 140 туристами на борту.
Между тем за границей, в основном в Турции, остаются около 4 тысяч петербуржцев. Ближайшие два рейса за горожанами вылетают из московского аэропорта Внуково (временно обслуживающего самолеты «ВИМ-Авиа») сегодня. Домой вылетят 900 человек.
Напомним: вылеты рейсов «ВИМ-Авиа» стали задерживаться и отменяться начиная с минувших выходных. Авиакомпания заявила, что не имеет оборотных средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Президент Владимир Путин в жесткой форме потребовал от правительства разобраться с ситуацией, заложниками которой стали десятки тысяч пассажиров.
Сегодня СК задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа». Тем временем совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в спешном порядке покинули Россию.
Известно, что обслуживание рейсов «ВИМ-Авиа» взяли на себя семь авиакомпаний. Они получат финансовую поддержку из госбюджета. Самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать до 15 октября.
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