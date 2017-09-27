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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Следователи допросили гендиректора «ВИМ-Авиа»

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    Следователи допросили гендиректора «ВИМ-Авиа»

    Следователи допросили гендиректора <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Генеральный директор «ВИМ-Авиа» явился к следователям и ответил на вопросы по делу о массовой отмене рейсов.

    Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

    В среду уголовное дело о мошенничестве в отношении пассажиров авиакомпании было передано в центральный аппарат СК. По версии следствия, с 22 сентября должностные лица «ВИМ-Авиа», заведомо зная о нехватке средств для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров с другими поставщиками и не имея возможности перевозить пассажиров, продолжали продавать билеты на рейсы, получив свыше 1 млн рублей.

    Ранее в Росавиации сообщили, что владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, скорее всего, покинул страну и уехал в Турцию.

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