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    Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X. Apple, iPhone, гаджеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВApple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

    Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

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    Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

    Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

      Apple грозит дефицит при поставках iPhone X. Как пишет газета The Wall Street Journal, в компании возникли проблемы с производством комплектующих.

      Речь идет о тех самых деталях, которые нужны для распознавания лица и разблокировки. Кстати, именно эта функция с первого раза не сработала на презентации новой модели.

      Продажи, согласно плану, должны начаться 3 ноября. Но, по словам экспертов, они могут не стартовать вплоть до новогодних праздников. А вот iPhone 8, который представили одновременно с «десяткой», уже есть в магазинах. Но особого ажиотажа он не вызвал. К примеру, в Лондоне в первый день продаж «восьмерку» купили только семь человек.

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