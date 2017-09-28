Apple столкнулась с нехваткой деталей для производства iPhone X

Apple грозит дефицит при поставках iPhone X. Как пишет газета The Wall Street Journal, в компании возникли проблемы с производством комплектующих.
Речь идет о тех самых деталях, которые нужны для распознавания лица и разблокировки. Кстати, именно эта функция с первого раза не сработала на презентации новой модели.
Продажи, согласно плану, должны начаться 3 ноября. Но, по словам экспертов, они могут не стартовать вплоть до новогодних праздников. А вот iPhone 8, который представили одновременно с «десяткой», уже есть в магазинах. Но особого ажиотажа он не вызвал. К примеру, в Лондоне в первый день продаж «восьмерку» купили только семь человек.
Продажи, согласно плану, должны начаться 3 ноября. Но, по словам экспертов, они могут не стартовать вплоть до новогодних праздников. А вот iPhone 8, который представили одновременно с «десяткой», уже есть в магазинах. Но особого ажиотажа он не вызвал. К примеру, в Лондоне в первый день продаж «восьмерку» купили только семь человек.
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