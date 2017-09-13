В России открывают предзаказ новых смартфонов и часов Apple

Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России начнутся 29 сентября. За неделю до старта можно будет сделать предзаказ.
Ряд ритейлеров — партнеров компании Apple в России открывают предзаказ новых смартфонов с 22 сентября. В эти же даты будет открыты и предварительные заказы для новинки Apple Watch 3.
Известно, что стартовая цена модели iPhone 8 составит от 56,99 тысяч рублей, iPhone 8 Plus — от 64,99 тысяч рублей.
Предзаказ на юбилейную модель Apple iPhone X откроется 27 октября, а продажи начнутся 3 ноября, одновременно с мировой премьерой. Цена устройства составит от 79,98 тысяч рублей.
Официальные дилеры Apple также предоставят покупателям возможность купить новый смартфон в рассрочку или получить скидку по программе trade-in.
Накануне Apple в новом театре имени Стива Джобса в Купертино презентовала три новых смартфона и усовершенствованные умные часы. Корреспонденты НТВ одними из первых познакомились с новинками и рассказали об их преимуществах и недостатках.
Известно, что стартовая цена модели iPhone 8 составит от 56,99 тысяч рублей, iPhone 8 Plus — от 64,99 тысяч рублей.
Предзаказ на юбилейную модель Apple iPhone X откроется 27 октября, а продажи начнутся 3 ноября, одновременно с мировой премьерой. Цена устройства составит от 79,98 тысяч рублей.
Официальные дилеры Apple также предоставят покупателям возможность купить новый смартфон в рассрочку или получить скидку по программе trade-in.
Накануне Apple в новом театре имени Стива Джобса в Купертино презентовала три новых смартфона и усовершенствованные умные часы. Корреспонденты НТВ одними из первых познакомились с новинками и рассказали об их преимуществах и недостатках.
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