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  • 13.09, 12:50

    В России открывают предзаказ новых смартфонов и часов Apple

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    В России открывают предзаказ новых смартфонов и часов Apple

    В России открывают предзаказ новых смартфонов и часов Apple

    В России открывают предзаказ новых смартфонов и часов Apple
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в России начнутся 29 сентября. За неделю до старта можно будет сделать предзаказ.

    Ряд ритейлеров — партнеров компании Apple в России открывают предзаказ новых смартфонов с 22 сентября. В эти же даты будет открыты и предварительные заказы для новинки Apple Watch 3.

    Известно, что стартовая цена модели iPhone 8 составит от 56,99 тысяч рублей, iPhone 8 Plus — от 64,99 тысяч рублей.

    Предзаказ на юбилейную модель Apple iPhone X откроется 27 октября, а продажи начнутся 3 ноября, одновременно с мировой премьерой. Цена устройства составит от 79,98 тысяч рублей.

    Официальные дилеры Apple также предоставят покупателям возможность купить новый смартфон в рассрочку или получить скидку по программе trade-in.

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    Накануне Apple в новом театре имени Стива Джобса в Купертино презентовала три новых смартфона и усовершенствованные умные часы. Корреспонденты НТВ одними из первых познакомились с новинками и рассказали об их преимуществах и недостатках.

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