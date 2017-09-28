Никита Панфилов, Сергей Безруков и Николай Чиндяйкин станут героями программы «Однажды…»

В новом выпуске программы «Однажды…» на НТВ свои истории расскажут популярный актер Никита Панфилов, народный артист России Сергей Безруков и заслуженный артист РСФСР Николай Чиндяйкин. Услышать их «Однажды…» телезрители смогут в субботу, 30 сентября, в 16:20 в рамках еженедельного авторского проекта Сергея Майорова.
2 октября на канале НТВ стартуют новые серии детектива «Пёс», а вскоре состоится премьера сериала «Победители» — в обоих проектах главную роль исполняет Никита Панфилов. Каждый год с участием знаменитого российского актера театра и кино выходит как минимум пять фильмов и сериалов. В программе «Однажды…» он вспомнит первые театральные постановки и признается, что считает актерство не профессией, а стилем жизни. Панфилов расскажет, с кого брал пример в детстве и как потерял любимого дедушку в девять лет. Актер впервые раскроет подробности свадебного торжества, которое супруги скрыли даже от близких родственников, и поведает об отцовском счастье.
О своем «Однажды…» расскажет и Сергей Безруков, народный артист России, актер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра. Недавно он приезжал на съемки телешоу НТВ «Ты супер! Танцы», чтобы поддержать юных конкурсантов. А сразу после этой встречи отправился в свой театр в Кузьминках, который открыл юбилейный пятый сезон.
Безруков покажет свое «однокомнатное счастье» — личную гримерную, которую к его дню рождения оформила супруга Анна Матисон, и проведет для телезрителей НТВ экскурсию по собственному театру. Он расскажет о предстоящих гастролях в Кремле и раскроет секрет, какие советы ему дал легендарный Олег Табаков.
Знаменитый актер Николай Чиндяйкин отметил юбилей — ему исполнилось 70 лет. Проехав весь мир, заслуженный артист РСФСР и народный артист России остановил свой выбор на старинном русском городе Таруса. Он покажет свой деревянный дом, вспомнит детство и одного из лучших друзей тех лет. А также расскажет, почему не хотел жениться в третий раз, и что является самым главным и важным в жизни.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
О своем «Однажды…» расскажет и Сергей Безруков, народный артист России, актер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра. Недавно он приезжал на съемки телешоу НТВ «Ты супер! Танцы», чтобы поддержать юных конкурсантов. А сразу после этой встречи отправился в свой театр в Кузьминках, который открыл юбилейный пятый сезон.
Безруков покажет свое «однокомнатное счастье» — личную гримерную, которую к его дню рождения оформила супруга Анна Матисон, и проведет для телезрителей НТВ экскурсию по собственному театру. Он расскажет о предстоящих гастролях в Кремле и раскроет секрет, какие советы ему дал легендарный Олег Табаков.
Знаменитый актер Николай Чиндяйкин отметил юбилей — ему исполнилось 70 лет. Проехав весь мир, заслуженный артист РСФСР и народный артист России остановил свой выбор на старинном русском городе Таруса. Он покажет свой деревянный дом, вспомнит детство и одного из лучших друзей тех лет. А также расскажет, почему не хотел жениться в третий раз, и что является самым главным и важным в жизни.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
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