Премьера на НТВ: новые серии детектива «Пёс» с Никитой Панфиловым

2 октября на НТВ состоится премьера нового сезона детективного сериала «Пёс», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов, известный по картинам «Сладкая жизнь» и «Духless». Это продолжение истории об опытном полицейском Максиме Максимове, который вместе с напарником — немецкой овчаркой по кличке Пёс — ведет расследования.
По сюжету полицейский Максимов попадает в сложную ситуацию. Герой Никиты Панфилова лишается работы, друзей, денег, любимой женщины и начинает пить. На месте преступления он находит раненую собаку. Максим забирает пса домой и обретает друга. Бывший оперативник переквалифицируется в кинолога, который вместе с собакой-полицейским начинает вести расследования.
Никита Панфилов: «В новом сезоне — еще больше комедии, градус шуток увеличивается. Во многом это благодаря тому, что мы очень хорошо сработались с коллегами. Со временем изменились не только персонажи, но и наше отношение друг к другу на площадке: мы стали настоящей семьей. И это происходит не только с моими двуногими коллегами, у Графа то же самое! Он тоскует, когда у него выходные, до такой степени он привык, что тут можно за кем-то побегать, покусаться, на съемках его кормят лакомствами. Я всегда был „кошатником“, не понимал, что такое собаки. А поработав с Графом, очень проникся к нему, хоть он и пес».
В новых сериях Максимов продолжит раскрывать преступления вместе с четырехлапым коллегой. Если прежде они только притирались друг к другу, то сейчас это полноценные напарники. Каждый день Максимов и Пёс рискуют собственными жизнями в схватке с преступностью. Если на поле боя Максимову удается одержать победу, то в личной жизни до гармонии еще далеко. Ему приходится работать бок о бок с бывшим другом и коллегой Леонидовым (Андрей Саминин), который в прошлом сезоне увел у Максимова жену. А чувства к бывшей супруге все еще не исчезли.
Напомним, «Пёс. Новые серии» стал лучшим сериалом сезона-2016/2017 в эфире НТВ со средней долей 13,6%. Смотрите премьеру нового сезона сериала «Пёс» на НТВ и НТВ.Ru 2 октября в 21:40.
Никита Панфилов: «В новом сезоне — еще больше комедии, градус шуток увеличивается. Во многом это благодаря тому, что мы очень хорошо сработались с коллегами. Со временем изменились не только персонажи, но и наше отношение друг к другу на площадке: мы стали настоящей семьей. И это происходит не только с моими двуногими коллегами, у Графа то же самое! Он тоскует, когда у него выходные, до такой степени он привык, что тут можно за кем-то побегать, покусаться, на съемках его кормят лакомствами. Я всегда был „кошатником“, не понимал, что такое собаки. А поработав с Графом, очень проникся к нему, хоть он и пес».
В новых сериях Максимов продолжит раскрывать преступления вместе с четырехлапым коллегой. Если прежде они только притирались друг к другу, то сейчас это полноценные напарники. Каждый день Максимов и Пёс рискуют собственными жизнями в схватке с преступностью. Если на поле боя Максимову удается одержать победу, то в личной жизни до гармонии еще далеко. Ему приходится работать бок о бок с бывшим другом и коллегой Леонидовым (Андрей Саминин), который в прошлом сезоне увел у Максимова жену. А чувства к бывшей супруге все еще не исчезли.
Напомним, «Пёс. Новые серии» стал лучшим сериалом сезона-2016/2017 в эфире НТВ со средней долей 13,6%. Смотрите премьеру нового сезона сериала «Пёс» на НТВ и НТВ.Ru 2 октября в 21:40.
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