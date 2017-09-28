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Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Более 300 россиян застряли на Канарах из-за проблем «ВИМ-Авиа». Канарские острова, авиакомпании, авиация, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 300 россиян застряли на Канарах из-за проблем «ВИМ-Авиа»

    Более 300 россиян застряли на Канарах из-за проблем «ВИМ-Авиа»

    2 комментария
    Более 300 россиян застряли на Канарах <nobr>из-за</nobr> проблем <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Более 300 россиян застряли на Канарах из-за проблем «ВИМ-Авиа»

    Более 300 россиян застряли на Канарах <nobr>из-за</nobr> проблем <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      Более 300 россиянам, которые должны были вылетать в РФ регулярным рейсом «ВИМ-Авиа» с острова Тенерифе в пятницу, 29 сентября, пока отказано в вывозе.

      Людей поставили перед фактом — либо сидеть в аэропорту и ждать, либо самостоятельно покупать билеты у другого перевозчика более чем за 60 тысяч рублей.

      Что касается чартерных рейсов, разработан план возвращения всех пассажиров из-за рубежа. Так, две тысячи человек прилетят из Анталии в московский Домодедово, где снова решили обслуживать пять самолетов «ВИМ-Авиа».

      Напомним, что перевозить пассажиров регулярных рейсов компании «ВИМ-Авиа» будут до 15 октября. Билеты с датой на 16 октября в Минтрансе после заседания оперативного штаба порекомендовали сдавать.

      А в Росавиации тем временем ищут владельца проблемной авиакомпании Рашида Мурсекаева. Накануне он пообещал передать 50 миллионов рублей из личных средств на спасение компании и говорил о планах продать авиабизнес за символическую сумму в один рубль. Позже появились сообщения, что Мурсекаев мог сбежать за границу.

      Общая задолженность «ВИМ-Авиа» уже превысила 7 млрд рублей. Сегодня стало известно, что Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим «Мосстройэкономбанка», подает иск в суд с просьбой взыскать с авиакомпании 88 миллионов рублей и признать «ВИМ-Авиа» банкротом.

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