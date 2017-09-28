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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Минтранс: регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» продолжатся до 15 октября

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Минтранс: регулярные рейсы <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> продолжатся до 15 октября

    Минтранс: регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» продолжатся до 15 октября

    Минтранс: регулярные рейсы <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> продолжатся до 15 октября
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Минтранс договорился с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа».

    Состоялось оперативное совещание по «ВИМ-Авиа». По его итогам восстановлены пассажирские авиаперевозки на регулярных линиях, в аэропортах страны под гарантии обеспечена заправка всех самолетов авиакомпания, разработан план вывоза чартерных пассажиров из-за рубежа, сообщает Минтранс.

    Аэропорт Домодедово выпустит во Внуково пять самолетов «ВИМ-Авиа», которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Уже сегодня эти самолеты будут направлены в турецкий аэропорт Анталья, и в течение завтрашнего дня на них вернутся порядка 2 тысяч пассажиров чартерных рейсов в Москву.

    До конца суток будут выполнены регулярные рейсы из Внуково в Благовещенск, Краснодар и Симферополь, а также из Анадыря в Москву. Готовится к вылету регулярный рейс из Пулково в Пекин. 28 сентября авиакомпания Red Wings выполнит чартерную перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» из Римини в Москву.

    Из сообщения Минтранса    : «Практически завершена разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов „ВИМ-Авиа“. Перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. С 16 октября она будет прекращена. Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения».

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