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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора. США, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

    Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

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    Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

    Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

    Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

      США заявили, что Москва не соблюдает условия Договора об открытом небе, и пригрозили ответными мерами. Какими именно, в Белом доме открыто не говорят, но источники утверждают, что меры будут суровыми. Только-только стал стихать скандал с дипломатической собственностью России в США, и вот — новый повод для ухудшения отношений.

      Формальный повод — ограничение полетов американских наблюдателей над Калининградской областью — звучит странно, потому что российским наблюдательным полетам американцы тоже ограничивают и воздушные коридоры, и высоту.

      В России считают, что американцы используют этот предлог для давления на Москву и чтобы вообще выйти из Договора по открытому небу. Нет наблюдательных полетов — значит, Россию можно обвинять в каком угодно наращивании военных сил, например, на западных границах. Проверить это невозможно — съемки нет. А прикрываясь словами о российской угрозе, можно продавать Европе новые виды вооружения и ракет.

      Американцы заявили, что уже в январе могут запретить полеты российских инспекторов над Гавайями и Аляской. Наши, скорее всего, тоже в долгу не останутся, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

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