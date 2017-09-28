Закрытое небо: зачем США обвиняют РФ в несоблюдении договора

США заявили, что Москва не соблюдает условия Договора об открытом небе, и пригрозили ответными мерами. Какими именно, в Белом доме открыто не говорят, но источники утверждают, что меры будут суровыми.
Только-только стал стихать скандал с дипломатической собственностью России в США, и вот — новый повод для ухудшения отношений.
Формальный повод — ограничение полетов американских наблюдателей над Калининградской областью — звучит странно, потому что российским наблюдательным полетам американцы тоже ограничивают и воздушные коридоры, и высоту.
В России считают, что американцы используют этот предлог для давления на Москву и чтобы вообще выйти из Договора по открытому небу. Нет наблюдательных полетов — значит, Россию можно обвинять в каком угодно наращивании военных сил, например, на западных границах. Проверить это невозможно — съемки нет. А прикрываясь словами о российской угрозе, можно продавать Европе новые виды вооружения и ракет.
Американцы заявили, что уже в январе могут запретить полеты российских инспекторов над Гавайями и Аляской. Наши, скорее всего, тоже в долгу не останутся, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
В России считают, что американцы используют этот предлог для давления на Москву и чтобы вообще выйти из Договора по открытому небу. Нет наблюдательных полетов — значит, Россию можно обвинять в каком угодно наращивании военных сил, например, на западных границах. Проверить это невозможно — съемки нет. А прикрываясь словами о российской угрозе, можно продавать Европе новые виды вооружения и ракет.
Американцы заявили, что уже в январе могут запретить полеты российских инспекторов над Гавайями и Аляской. Наши, скорее всего, тоже в долгу не останутся, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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