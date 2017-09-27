МИД: Россия ответит на ограничения США по Договору об открытом небе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал ответные меры на решение США об ограничениях по Договору об открытом небе.
Сергей Рябков заявил, что обвинения со стороны США в адрес России о нарушении Договора об открытом небе не новы. Он подчеркнул, что у Москвы есть встречные претензии к Вашингтону.
Сергей Рябков: «Обвинения не новы. То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора».
Замглавы МИД РФ пообещал ответить на ограничения США по Договору об открытом небе. Возможные меры уже обсуждаются с российским военным ведомством, передает РИА Новости.
Сергей Рябков: «Видимо, дело идет к принятию определенных ответных мер российской стороной. Но прежде чем мы будем что-то объявлять на эту тему, мы должны будем ситуацию проанализировать с участием наших военных, прийти к квалифицированному заключению, что и как, и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам. Но то, что ответ будет, — в этом у меня нет никаких сомнений».
Между тем он подчеркнул, что Договор об открытом небе необходимо сохранить, поскольку это «обоюдовыгодный, нужный, полезный, ценный документ». Но никаких односторонних уступок со стороны России не последует. Он добавил, что введение ограничений со стороны США — это не «партнерский шаг». Американские власти, как он считает, продемонстрировали, что предпочитают идти по пути давления.
Сергей Рябков: «Естественно, под давлением никакие нужные им решения не могут быть выработаны, и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может, это азы дипломатической деятельности».
Напомним, США обвинили Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу. В СМИ появилась информация, что американские власти готовятся установить ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией Соединенных Штатов.
Договор по открытому небу подписали в Хельсинки в 1992 году 23 государства — члена ОБСЕ. Россия ратифицировала этот документ в 2001-м. Участники договора имеют право совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
Сергей Рябков: «Обвинения не новы. То, что сейчас вышло в публичное пространство, мы слышали от американцев и раньше. Дело в том, что у нас есть целый ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора».
Замглавы МИД РФ пообещал ответить на ограничения США по Договору об открытом небе. Возможные меры уже обсуждаются с российским военным ведомством, передает РИА Новости.
Сергей Рябков: «Видимо, дело идет к принятию определенных ответных мер российской стороной. Но прежде чем мы будем что-то объявлять на эту тему, мы должны будем ситуацию проанализировать с участием наших военных, прийти к квалифицированному заключению, что и как, и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам. Но то, что ответ будет, — в этом у меня нет никаких сомнений».
Между тем он подчеркнул, что Договор об открытом небе необходимо сохранить, поскольку это «обоюдовыгодный, нужный, полезный, ценный документ». Но никаких односторонних уступок со стороны России не последует. Он добавил, что введение ограничений со стороны США — это не «партнерский шаг». Американские власти, как он считает, продемонстрировали, что предпочитают идти по пути давления.
Сергей Рябков: «Естественно, под давлением никакие нужные им решения не могут быть выработаны, и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может, это азы дипломатической деятельности».
Напомним, США обвинили Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу. В СМИ появилась информация, что американские власти готовятся установить ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией Соединенных Штатов.
Договор по открытому небу подписали в Хельсинки в 1992 году 23 государства — члена ОБСЕ. Россия ратифицировала этот документ в 2001-м. Участники договора имеют право совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.
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