СМИ: США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу

США обвиняют Россию в невыполнении условий Договора по открытому небу и приступают к реализации ответных шагов.
Об этом «Интерфаксу» заявил источник в Госдепе США.
Источник: «Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств».
В Вашингтоне рассчитывают, «что это побудит российскую сторону к более конструктивному ответу» на озабоченность со стороны США. Источник заявил, что США в любой момент отменят эти меры, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе.
Источник: «Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств».
В Вашингтоне рассчитывают, «что это побудит российскую сторону к более конструктивному ответу» на озабоченность со стороны США. Источник заявил, что США в любой момент отменят эти меры, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе.
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