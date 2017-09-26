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    «Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее. губернаторы, назначения и отставки, Нижегородская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее

    «Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее

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    «Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее

    «Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее

    «Есть несколько предложений»: Шанцев поделился планами на будущее

      Бывшему губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву предложили несколько вариантов трудоустройства. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

      Валерий Шанцев: «У меня сейчас есть несколько предложений. Одно — в Совете Федерации, сенатором, и еще одно — в госкорпорации. По поводу госкорпорации — у меня есть большой опыт, я много бизнеса спасал».

      Он добавил, что сейчас изучает предложения, а пойдет туда, где ему «больше понравится».

      Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, прекращающий полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. После этого бывший глава региона в своем блоге написал, что планирует переживать за Нижегородскую область в «новом качестве».

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