Шанцев пообещал переживать за Нижегородскую область в новом качестве

Валерий Шанцев, покинувший пост губернатора Нижегородской области, пообещал переживать за любимый регион в новом качестве. Об этом он написал в своем блоге.
Валерий Шанцев: «Вроде бы менять работу — естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься, как к детям, — вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу».
По словам Шанцева, сегодняшний день для него — очень волнительный. Он напомнил, что возглавлял регион 12 лет. Он отметил, что продолжит «переживать за любимую Нижегородскую область», но уже в «новом качестве». При этом он не уточнил, с чем может быть связана его будущая деятельность.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, прекращающий полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Перед этим стало известно, что президент наградил главу региона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По словам Шанцева, сегодняшний день для него — очень волнительный. Он напомнил, что возглавлял регион 12 лет. Он отметил, что продолжит «переживать за любимую Нижегородскую область», но уже в «новом качестве». При этом он не уточнил, с чем может быть связана его будущая деятельность.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, прекращающий полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Перед этим стало известно, что президент наградил главу региона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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