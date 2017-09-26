Шоу «Ты супер! Танцы» исполняет мечты участников о большой сцене и встречах с кумирами

У конкурсантов проекта «Ты супер! Танцы» сбываются мечты. Встречи со звездными гостями так впечатлили участников шоу, что теперь им еще не один день будет сложно сконцентрироваться на репетициях. Корреспондент НТВ Анастасия Пак наблюдала за общением юных танцоров с их кумирами.
Ира Ананьева сочинила строчки стихотворения перед самым выступлением. Очень она любит поэзию, а еще актера Сергея Безрукова. Но, конечно, не могла поверить, что когда-нибудь прочтет свое стихотворение ему лично.
Сергей приехал поддержать Иру на ее выступлении. Так, у маленькой девочки из Волгограда сбылась заветная мечта.
Со сцены актер отправился сразу в гримерку к юным танцорам. Сергея окружили уже у самого лифта и долго не давали пройти дальше. Кажется, актер даже немного растерялся. Ему даже некогда было говорить. Пришлось только снова и снова улыбаться на камеру: каждый участник хотел сфотографироваться со звездой. А вот актриса Мария Кравченко успела и рассказать детям о себе, и пообниматься с каждым.
Пока девочки общались с актрисой, где-то в сторонке, немного смущаясь, стоял самый взрослый участник проекта — Никита Иванов. Любовь к танцам Никите привил отец.
Никита Иванов: «Это ж он меня на „брейки“ навел. Я помню, как учил меня. Пару движений показывал».
Все закончилось 10 лет назад. Однажды утром отец не проснулся. Никита остался с мамой. Она запила, а потом вся жизнь покатилась по наклонной: оставила работу, забросила хозяйство, перестала обращать внимание на сына, и Никиту забрали в детский дом.
Никита Иванов: «Просто не держал обиду. Ладно, вышло так. Работать не могла, почему не могла, не знаю».
Но даже такую — пьющую и непутевую — Никита ее любил. Он постоянно опрашивался из детдома к ней на выходные, а она угасала у него на глазах.
Никита Иванов: «Болела. Я не знаю, чем. Она могла от простуды умереть, слабенькая была».
Как бы жестоко это ни звучало, но ему немного стыдно за родителей. Гордиться ими он, наверное, не может. А вот они точно гордились бы им, ведь его мечта о большой сцене вот-вот сбудется.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Сергей приехал поддержать Иру на ее выступлении. Так, у маленькой девочки из Волгограда сбылась заветная мечта.
Со сцены актер отправился сразу в гримерку к юным танцорам. Сергея окружили уже у самого лифта и долго не давали пройти дальше. Кажется, актер даже немного растерялся. Ему даже некогда было говорить. Пришлось только снова и снова улыбаться на камеру: каждый участник хотел сфотографироваться со звездой. А вот актриса Мария Кравченко успела и рассказать детям о себе, и пообниматься с каждым.
Пока девочки общались с актрисой, где-то в сторонке, немного смущаясь, стоял самый взрослый участник проекта — Никита Иванов. Любовь к танцам Никите привил отец.
Никита Иванов: «Это ж он меня на „брейки“ навел. Я помню, как учил меня. Пару движений показывал».
Все закончилось 10 лет назад. Однажды утром отец не проснулся. Никита остался с мамой. Она запила, а потом вся жизнь покатилась по наклонной: оставила работу, забросила хозяйство, перестала обращать внимание на сына, и Никиту забрали в детский дом.
Никита Иванов: «Просто не держал обиду. Ладно, вышло так. Работать не могла, почему не могла, не знаю».
Но даже такую — пьющую и непутевую — Никита ее любил. Он постоянно опрашивался из детдома к ней на выходные, а она угасала у него на глазах.
Никита Иванов: «Болела. Я не знаю, чем. Она могла от простуды умереть, слабенькая была».
Как бы жестоко это ни звучало, но ему немного стыдно за родителей. Гордиться ими он, наверное, не может. А вот они точно гордились бы им, ведь его мечта о большой сцене вот-вот сбудется.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 30 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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