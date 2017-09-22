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    Звезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы». НТВ, Ты супер Танцы, дети и подростки, знаменитости, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Звезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы»

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    Звезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Звезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы»

    Звезда Comedy Woman поддержала участников «Ты супер! Танцы»

      В субботу, 23 сентября, в эфире НТВ стартует новый конкурсный день международного шоу «Ты супер! Танцы». На проекте сбылась еще одна детская мечта: поддержать юных бальных танцоров перед ответственным выступлением приехала артистка популярного юмористического шоу Comedy Woman Мария Кравченко.

      Жене Старенкову и Насте Аничкиной по 11 лет, бальными танцами оба занимаются с детства. Оба остались без попечения родителей, их воспитывают бабушки. Ребята участвовали в многочисленных российских и международных турнирах по бальным танцам. И покорять проект «Ты супер! Танцы» тоже приехали вместе. А поддержать в конкурсе их приехала комедийная артистка Мария Кравченко. Дети были очень счастливы лично познакомиться со своим кумиром.

      Мария Кравченко, актриса: «Помню себя в детстве, когда я мечтала с кем-то познакомиться из „телеэкрана“. Поэтому неважно, какой бы плотный рабочий график ни был, я приехала бы к ребятам в любом случае! Очень переживала за эту парочку, когда смотрела выступление за кулисами. У них невероятная энергетика, в своем юном возрасте они — профессионалы!»

      Увидеть выступление Жени Старенкова и Насти Аничкиной зрители НТВ смогут уже в эту субботу, 23 сентября, в 20:00.

      смотреть«Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      «Ты супер! Танцы». Выпуск №3
      Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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