«Всему есть предел»: ФСБР готовит жесткий ответ на массовую драку в Краснодаре

Зачинщики и участники массовой драки, произошедшей на турнире по вольной борьбе в Краснодаре, будут серьезно наказаны независимо от титулов и спортивных перспектив, пообещал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В разговоре с НСН Мамиашвили сообщил, что инцидент будет тщательно проанализирован 3 октября с участием всех старших тренеров. Участникам драки грозят радикальные меры — вплоть до полной дисквалификации.
Михаил Мамиашвили, глава ФСБР: «Дисциплинарный комитет пройдет в самое ближайшее время, но уже сейчас я могу сказать: решение будет самым жестким, невзирая ни на регалии, ни на территориальную принадлежность, ни на спортивные перспективы. Всему есть предел».
За дисквалификацию зачинщиков драки выступил и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Дзамболат Тедеев: «Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна: от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации. Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил — в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают. Произошедшее снова показало: когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ».
Потасовка произошла на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр Бесика Кудухова в Краснодаре. Конфликт вспыхнул между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Вскоре к выяснению отношений подключился и второй борец, после чего на ковер высыпали другие спортсмены, тренеры и зрители.
Похожие скандалы два года подряд происходили на чемпионате России по вольной борьбе.
Михаил Мамиашвили, глава ФСБР: «Дисциплинарный комитет пройдет в самое ближайшее время, но уже сейчас я могу сказать: решение будет самым жестким, невзирая ни на регалии, ни на территориальную принадлежность, ни на спортивные перспективы. Всему есть предел».
За дисквалификацию зачинщиков драки выступил и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Дзамболат Тедеев: «Моя позиция по этому вопросу всегда была однозначна: от спортсменов, которые не могут себя вести на ковре подобающим образом, надо избавляться путем дисквалификации. Такие пусть перепрофилируются и идут бороться в бои без правил — в борцовской семье им делать нечего. Они не просто нас позорят, они еще и межнациональную рознь разжигают. Произошедшее снова показало: когда у борцов все хорошо, они никому не нужны, а когда такие вещи происходят, мы во всех СМИ».
Потасовка произошла на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр Бесика Кудухова в Краснодаре. Конфликт вспыхнул между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Вскоре к выяснению отношений подключился и второй борец, после чего на ковер высыпали другие спортсмены, тренеры и зрители.
Похожие скандалы два года подряд происходили на чемпионате России по вольной борьбе.
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