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  • 12.06, 17:20
    Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео. драки и избиения, единоборства, Ингушетия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео

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    Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео

    Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео

    Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео

      Схватки стартовавшего в Назрани чемпионата России по вольной борьбе пришлось приостановить на некоторое время из-за агрессивного поведения болельщиков.

      Потасовка произошла после поединка, в котором дагестанский борец Магомедхабиб Кадимагомедов одолел Заурбека Сидакова, представляющего ХМАО и Аланию. Недовольные решением судей болельщики выбежали на ковер, завязалась потасовка.

      Силами волонтеров и службы безопасности турнира порядок удалось быстро восстановить, и соревнования продолжились.

      Годом ранее чемпионат России по вольной борьбе, проходивший в Якутске, был омрачен еще большим скандалом. Тогда дракой завершился четвертьфинальный поединок между Виктором Лебедевым и Исмаилом Мусукаевым. Разнимать борцов пришлось тренерам и бойцам ОМОНа. Команда Дагестана впоследствии снялась с турнира в знак протеста против судейства, а Лебедев отказался от поездки на Олимпиаду.

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