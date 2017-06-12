Болельщики устроили потасовку на ЧР по вольной борьбе в Назрани: видео

Схватки стартовавшего в Назрани чемпионата России по вольной борьбе пришлось приостановить на некоторое время
из-за агрессивного поведения болельщиков.
Потасовка произошла после поединка, в котором дагестанский борец Магомедхабиб Кадимагомедов одолел Заурбека Сидакова, представляющего ХМАО и Аланию. Недовольные решением судей болельщики выбежали на ковер, завязалась потасовка.
Силами волонтеров и службы безопасности турнира порядок удалось быстро восстановить, и соревнования продолжились.
Годом ранее чемпионат России по вольной борьбе, проходивший в Якутске, был омрачен еще большим скандалом. Тогда дракой завершился четвертьфинальный поединок между Виктором Лебедевым и Исмаилом Мусукаевым. Разнимать борцов пришлось тренерам и бойцам ОМОНа. Команда Дагестана впоследствии снялась с турнира в знак протеста против судейства, а Лебедев отказался от поездки на Олимпиаду.
Силами волонтеров и службы безопасности турнира порядок удалось быстро восстановить, и соревнования продолжились.
Годом ранее чемпионат России по вольной борьбе, проходивший в Якутске, был омрачен еще большим скандалом. Тогда дракой завершился четвертьфинальный поединок между Виктором Лебедевым и Исмаилом Мусукаевым. Разнимать борцов пришлось тренерам и бойцам ОМОНа. Команда Дагестана впоследствии снялась с турнира в знак протеста против судейства, а Лебедев отказался от поездки на Олимпиаду.
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