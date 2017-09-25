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    В Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены. Краснодар, драки и избиения, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены

    В Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены

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    В Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены

    В Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены

    В Краснодаре после соревнований по вольной борьбе подрались спортсмены

      Неспортивное поведение продемонстрировали участники всероссийских соревнований по вольной борьбе в Краснодаре.

      Инцидент на камеру мобильного снял кто-то из очевидцев. Видно, как спортсмен в синем костюме проводит бросок, чем приводит в ярость одного из зрителей. Он выходит на ковер и начинает драку. В это время, воспользовавшись моментом, обиженный противник наносит оппоненту несколько ударов. Потасовку пытаются остановить охрана и зрители.

      Далее болельщики и борцы отправились к главному судье. Не исключено, что за неспортивное поведение участников турнира ждет штраф.

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