Путин поздравил Меркель с успехом на парламентских выборах

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и поздравил ее с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.
В ходе телефонного разговора была подтверждена готовность к продолжению «делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ», сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле внимательно следят за процессом формирования нового правительства Германии.
Победу на парламентских выборах в Германии, состоявшихся 24 сентября, одержал партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель — он получил 246 мест в бундестаге. Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получила 153 места. Впервые прошла в парламент ультраправая «Альтернатива для Германии», получившая 94 места.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле внимательно следят за процессом формирования нового правительства Германии.
Победу на парламентских выборах в Германии, состоявшихся 24 сентября, одержал партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель — он получил 246 мест в бундестаге. Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получила 153 места. Впервые прошла в парламент ультраправая «Альтернатива для Германии», получившая 94 места.
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