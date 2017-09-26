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    Путин поздравил Меркель с успехом на парламентских выборах

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    Путин поздравил Меркель с успехом на парламентских выборах

    Путин поздравил Меркель с успехом на парламентских выборах

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и поздравил ее с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.

    В ходе телефонного разговора была подтверждена готовность к продолжению «делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ», сообщила пресс-служба Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле внимательно следят за процессом формирования нового правительства Германии.

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    Победу на парламентских выборах в Германии, состоявшихся 24 сентября, одержал партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель — он получил 246 мест в бундестаге. Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получила 153 места. Впервые прошла в парламент ультраправая «Альтернатива для Германии», получившая 94 места.

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