В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за процессом формирования нового правительства Германии.
Дмитрий Песков: «Мы внимательно следим за информацией, которая поступает из Германии. Президент, когда будет формализована вся информация, даст свою оценку. В целом блок Меркель победил, ожидается формирование правительства. Германия — важный партнер России в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».
Песков также прокомментировал попадание в бундестаг оппозиционной партии правого толка «Альтернатива для Германии». По словам представителя российского президента, «это абсолютно внутреннее дело Германии». Песков подчеркнул, что в России с уважением относятся к волеизъявлению избирателей той или иной страны.
Дмитрий Песков: «Наш президент всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей той или иной страны и не считают возможным результаты этого волеизъявления комментировать».
Представитель Кремля добавил, что в нашей стране «внутриполитическая раскладка хорошо известна и стабильна»: лидирующую позицию занимает «Единая Россия», есть парламентская оппозиция и непарламентская. Однако ресурс влияния на электорат этих партий минимальный, отметил Песков.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Согласно окончательным данным, лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель (246 мест в бундестаге). Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает 153 места. Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые попадает в бундестаг, получает 94 места и сразу становится третьей силой.
Песков также прокомментировал попадание в бундестаг оппозиционной партии правого толка «Альтернатива для Германии». По словам представителя российского президента, «это абсолютно внутреннее дело Германии». Песков подчеркнул, что в России с уважением относятся к волеизъявлению избирателей той или иной страны.
Дмитрий Песков: «Наш президент всегда отмечает, что в Москве всегда с уважением относятся к голосу избирателей той или иной страны и не считают возможным результаты этого волеизъявления комментировать».
Представитель Кремля добавил, что в нашей стране «внутриполитическая раскладка хорошо известна и стабильна»: лидирующую позицию занимает «Единая Россия», есть парламентская оппозиция и непарламентская. Однако ресурс влияния на электорат этих партий минимальный, отметил Песков.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. Согласно окончательным данным, лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель (246 мест в бундестаге). Социал-демократическая партия Германии во главе с Мартином Шульцем получает 153 места. Ультраправая «Альтернатива для Германии» впервые попадает в бундестаг, получает 94 места и сразу становится третьей силой.
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