Выживший в катастрофе с автобусом на Кубани рассказал о трагедии

На Кубани полицейские и следователи выясняют обстоятельства ДТП на трассе «Дон». Экскурсионный автобус с паломниками врезался в грузовик на трассе.
Из-за сильнейшего удара на месте погибли три человека, еще трое скончались по дороге в районную больницу и в приемном покое. Пострадали 20 человек, из них 10 — в тяжелом состоянии.
Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Пикулин, в груде металла трудно узнать экскурсионный автобус. От удара передняя часть в буквальном смысле ушла в салон. Спасателям пришлось резать металл, чтобы извлечь тело погибшего водителя. Автобус направлялся из Сочи в Нижний Новгород, в нем ехали паломники, которые посещали святые места в Абхазии.
Судя по тому, во что превратился автобус, скорость в момент столкновения была высокой. Эта часть трассы является автострадой, максимально допустимая скорость — 110 км/ч.
Михаил — второй водитель — говорит, что чудом остался жив. В момент аварии находился в так называемом спальнике — специальном месте для отдыха. Спал. В поселке Молькино, до которого не доехали всего пару километров, должен был сменить напарника. Проснулся от сильного удара. С трудом выбрался из автобуса и начал вытаскивать людей.
Михаил Архангельский, второй водитель автобуса: «Двери заблокировало, пришлось стекло разбивать, спасатели быстро приехали».
Следователи выясняют причины аварии. Вначале сообщалось, что автобус протаранил стоявшую на обочине фуру. Однако, по словам очевидцев, оба транспортных средства находились в движении. Выяснить все обстоятельства трагедии поможет запись видеорегистратора, которым был оборудован автобус.
Судя по тому, во что превратился автобус, скорость в момент столкновения была высокой. Эта часть трассы является автострадой, максимально допустимая скорость — 110 км/ч.
Михаил — второй водитель — говорит, что чудом остался жив. В момент аварии находился в так называемом спальнике — специальном месте для отдыха. Спал. В поселке Молькино, до которого не доехали всего пару километров, должен был сменить напарника. Проснулся от сильного удара. С трудом выбрался из автобуса и начал вытаскивать людей.
Михаил Архангельский, второй водитель автобуса: «Двери заблокировало, пришлось стекло разбивать, спасатели быстро приехали».
Следователи выясняют причины аварии. Вначале сообщалось, что автобус протаранил стоявшую на обочине фуру. Однако, по словам очевидцев, оба транспортных средства находились в движении. Выяснить все обстоятельства трагедии поможет запись видеорегистратора, которым был оборудован автобус.
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