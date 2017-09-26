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    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани. ДТП, Краснодар, автобусы, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

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    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом на Кубани

      Число погибших в результате ДТП в Краснодарском крае возросло до 7 человек.

      В Краснодарской краевой больнице сообщили, что один из пострадавших в автокатастрофе с участием экскурсионного автобуса и грузовика скончался в приемном покое клиники. Ранее сообщалось о шести погибших.

      Сообщение представителей Краснодарской краевой больницы: «К нам поступили 11 человек. Четверо находятся в операционной, двое — в реанимации, еще четверо — в отделении. Один человек скончался в приемном покое».

      Ранее стало известно, что восемь человек, получивших травмы в аварии на федералТАССьной трассе «Дон», в состоянии средней и легкой тяжести были доставлены в центральную городскую больницу Горячего Ключа.

      На сайте регионального управления МЧС РФ Появилась информация об открытии горячей линии в связи с аварией.

      Телефон горячей линии 8 861 2686440.

      В МЧС также сообщили, что в готовности находится авиация МЧС России — два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями.

      смотретьВ Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
      В Краснодарском крае экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
      Автокатастрофа произошла ночью на трассе «Дон» в районе поселка Молькино. Экскурсионный автобус, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, столкнулся на трассе с грузовиком, припаркованным у обочины. По сведениям ТАСС, пассажирами автобуса были паломники. Автобус возвращался в Нижегородскую область из экскурсии по Абхазии, организованной Нижегородской епархией. Детей в автобусе не было. Ведется расследование причин автокатастрофы. Следователи предполагают, что водитель мог уснуть за рулем. Движение по трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ уже восстановлено.

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