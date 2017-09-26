Названа вероятная причина катастрофы с автобусом на Кубани

На Кубани разбираются в обстоятельствах ДТП с большим количеством жертв и пострадавших.
После аварии с экскурсионным автобусом было возбуждено уголовное дело. Озвучена первая версия случившегося. По предварительным данным, водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком, мог уснуть за рулем.
ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ: „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“».
Экскурсионный автобус шел из Адлера в Нижний Новгород. В МЧС уточнили, что внутри находились более 20 человек, из них двое — водители. Как говорят в полиции, на трассе М4 около часа ночи по Москве автобус столкнулся с припаркованным грузовиком.
Ранее сообщалось о семи погибших, однако МВД информацию о седьмой жертве не подтвердило. Пострадали, по последней информации, 20 человек, сообщает ТАСС. Глава Кубани поручил держать ситуацию на особом контроле.
Минздрав Краснодарского края: «20 человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести».
ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Следователями следственного отделения ОМВД России по городу Горячий Ключ по факту ДТП, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ: „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“».
Экскурсионный автобус шел из Адлера в Нижний Новгород. В МЧС уточнили, что внутри находились более 20 человек, из них двое — водители. Как говорят в полиции, на трассе М4 около часа ночи по Москве автобус столкнулся с припаркованным грузовиком.
Ранее сообщалось о семи погибших, однако МВД информацию о седьмой жертве не подтвердило. Пострадали, по последней информации, 20 человек, сообщает ТАСС. Глава Кубани поручил держать ситуацию на особом контроле.
Минздрав Краснодарского края: «20 человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести».
Комментарии