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    Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской». Германия, Европейский союз, Меркель, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»

    Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Wolfgang Rattay
    Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»

    Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»

    Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»
    • Фото: Reuters © 2017, Wolfgang Rattay

      • «Пересидит» ли канцлер ФРГ во власти своего кумира Гельмута Коля или генсека Брежнева? Что России сулит неожиданный взлет партии ’’Альтернатива для Германии’’? И начнут ли искать след русских хакеров в немецких выборах?

      Партия «Альтернатива для Германии» давно говорит о необходимости признать Крым российским. Но прежде это были заявления без политического мандата. Что может измениться после того, как партия правого толка «Альтернатива для Германии» получила места в бундестаге, объясняют немецкие политологи.

      Феликс Шультесс, политолог: «Нужно сказать, что партия „Альтернатива для Германии“ крымский вопрос поднимала именно для русского электората. В Германии проживают выходцы из Советского Союза, которых около 7 миллионов человек. Это все восточноевропейские граждане Германии, которые появились с 1990-х годов плюс, как не странно, это электорат, проживающий на восточных землях, на территории бывшей ГДР. Я не думаю, что у „Альтернативы для Германии“ есть возможность отменить антироссийские санкции. Но санкции могут меняться, могут ставиться другие акценты, может начинаться новое сотрудничество. Я делаю четкую ставку на то, что начинается новый диалог».

      смотреть«Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ
      «Исторический шок»: европейские политики обеспокоены итогами выборов в ФРГ
      Несмотря на то, что коалиция в Бундестаге еще не сформирована, в том, что Меркель останется канцлером, никто не сомневается. Первая в истории Германии женщина на этом посту теперь может стать еще и политическим долгожителем.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      смотретьУльтраправые войдут в бундестаг: как изменился политический ландшафт ФРГ
      Ультраправые войдут в бундестаг: как изменился политический ландшафт ФРГ
      Напомним, по результатам парламентских выборов альянс ХДС/ХСС сохранит в новом составе бундестага 246 кресел из бывших у них ранее 311, а СДПГ — 153 (ранее 193). «Альтернатива для Германии» сформирует третью по величине фракцию в бундестаге (94 кресла). Свободная демократическая партия получит 80 мест. Фракция левых увеличится до 69 мандатов (ранее 64), фракция зеленых — до 67 (ранее 63).

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