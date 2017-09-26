Эксперты объяснили, почему партию «Альтернатива для Германии» считают «пророссийской»

«Пересидит» ли канцлер ФРГ во власти своего кумира Гельмута Коля или генсека Брежнева? Что России сулит неожиданный взлет партии ’’Альтернатива для Германии’’? И начнут ли искать след русских хакеров в немецких выборах?
Партия «Альтернатива для Германии» давно говорит о необходимости признать Крым российским. Но прежде это были заявления без политического мандата. Что может измениться после того, как партия правого толка «Альтернатива для Германии» получила места в бундестаге, объясняют немецкие политологи.
Феликс Шультесс, политолог: «Нужно сказать, что партия „Альтернатива для Германии“ крымский вопрос поднимала именно для русского электората. В Германии проживают выходцы из Советского Союза, которых около 7 миллионов человек. Это все восточноевропейские граждане Германии, которые появились с 1990-х годов плюс, как не странно, это электорат, проживающий на восточных землях, на территории бывшей ГДР. Я не думаю, что у „Альтернативы для Германии“ есть возможность отменить антироссийские санкции. Но санкции могут меняться, могут ставиться другие акценты, может начинаться новое сотрудничество. Я делаю четкую ставку на то, что начинается новый диалог».
Несмотря на то, что коалиция в Бундестаге еще не сформирована, в том, что Меркель останется канцлером, никто не сомневается. Первая в истории Германии женщина на этом посту теперь может стать еще и политическим долгожителем.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, по результатам парламентских выборов альянс ХДС/ХСС сохранит в новом составе бундестага 246 кресел из бывших у них ранее 311, а СДПГ — 153 (ранее 193). «Альтернатива для Германии» сформирует третью по величине фракцию в бундестаге (94 кресла). Свободная демократическая партия получит 80 мест. Фракция левых увеличится до 69 мандатов (ранее 64), фракция зеленых — до 67 (ранее 63).
Феликс Шультесс, политолог: «Нужно сказать, что партия „Альтернатива для Германии“ крымский вопрос поднимала именно для русского электората. В Германии проживают выходцы из Советского Союза, которых около 7 миллионов человек. Это все восточноевропейские граждане Германии, которые появились с 1990-х годов плюс, как не странно, это электорат, проживающий на восточных землях, на территории бывшей ГДР. Я не думаю, что у „Альтернативы для Германии“ есть возможность отменить антироссийские санкции. Но санкции могут меняться, могут ставиться другие акценты, может начинаться новое сотрудничество. Я делаю четкую ставку на то, что начинается новый диалог».
Несмотря на то, что коалиция в Бундестаге еще не сформирована, в том, что Меркель останется канцлером, никто не сомневается. Первая в истории Германии женщина на этом посту теперь может стать еще и политическим долгожителем.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, по результатам парламентских выборов альянс ХДС/ХСС сохранит в новом составе бундестага 246 кресел из бывших у них ранее 311, а СДПГ — 153 (ранее 193). «Альтернатива для Германии» сформирует третью по величине фракцию в бундестаге (94 кресла). Свободная демократическая партия получит 80 мест. Фракция левых увеличится до 69 мандатов (ранее 64), фракция зеленых — до 67 (ранее 63).
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