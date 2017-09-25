В Совфеде обвинили США в попытке помешать освобождению Дейр-эз-Зора

На территориях ИГИЛ американские военные чувствуют себя как дома. Как такому выводу пришли российские военные, изучив данные аэрофотосъемки позиций и ближайшего тыла боевиков в районе
Дейр-эз-Зора. Город сейчас освобождают сирийские правительственные войска.
Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США, проводимой в арабской республике. Такое мнение высказал сегодня официальный представитель МИД России Сергей Рябков. Он выразил разочарование тем, что Вашингтон пренебрегает целями борьбы с террором в пользу своих геополитических задач.
Ранее Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков севернее Дейр-эз-Зора. В объективы воздушной разведки попали американские армейские внедорожники «Хамви» и тяжелые бронемашины «Кугуар», радиостанции, пикапы с пулеметами. Все они стоят на опорных пунктах, оборудованных ИГИЛ, без следов штурма, боестолкновений или хотя бы авиаударов коалиции по боевикам. Наоборот, видно, что не выставлено даже боевого охранения, словно американцы и не опасаются нападения со стороны боевиков, отмечают военные специалисты.
Военные считают, что американские «коммандос» таким образом проводят на север города, прямо через боевые порядки ИГИЛ, отряды своих союзников, так называемые Сирийские демократические силы. При этом ни те, ни другие даже не собираются вступать в бой с террористами.
То, что изобличают фотографии с воздуха, — очевидная попытка, с одной стороны, сдержать продвижение сирийской армии силами боевиков ИГИЛ, а с другой, передать контроль над территорией другим дружественным боевикам. Пентагон не дает официального объяснения вскрывшимся фактам.
Сенатор Алексей Пушков уверен, что появление фотографий закономерно. По его мнению, у США и запрещенной в РФ группировки ИГИЛ есть периодические договоренности.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике: «Идет соревнование, кто быстрее захватит основные нефтяные и газовые месторождения Сирии. Именно в районе Дейр-эз-Зора сосредоточены крупнейшие месторождения, причем дорогой низкосернистой нефти. Они были открыты недавно, в 80-х годах, и именно поэтому ИГИЛ придавало Дейр-эз-Зору такое значение».
Сейчас правительственным войскам удалось освободить почти 90 процентов территории Сирии, военная победа на террористами не за горами, считают эксперты, но политическая и дипломатическая борьба за то, по чьим правилам будут определять будущее страны и региона только начинается.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Ранее Минобороны опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков севернее Дейр-эз-Зора. В объективы воздушной разведки попали американские армейские внедорожники «Хамви» и тяжелые бронемашины «Кугуар», радиостанции, пикапы с пулеметами. Все они стоят на опорных пунктах, оборудованных ИГИЛ, без следов штурма, боестолкновений или хотя бы авиаударов коалиции по боевикам. Наоборот, видно, что не выставлено даже боевого охранения, словно американцы и не опасаются нападения со стороны боевиков, отмечают военные специалисты.
Военные считают, что американские «коммандос» таким образом проводят на север города, прямо через боевые порядки ИГИЛ, отряды своих союзников, так называемые Сирийские демократические силы. При этом ни те, ни другие даже не собираются вступать в бой с террористами.
То, что изобличают фотографии с воздуха, — очевидная попытка, с одной стороны, сдержать продвижение сирийской армии силами боевиков ИГИЛ, а с другой, передать контроль над территорией другим дружественным боевикам. Пентагон не дает официального объяснения вскрывшимся фактам.
Сенатор Алексей Пушков уверен, что появление фотографий закономерно. По его мнению, у США и запрещенной в РФ группировки ИГИЛ есть периодические договоренности.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике: «Идет соревнование, кто быстрее захватит основные нефтяные и газовые месторождения Сирии. Именно в районе Дейр-эз-Зора сосредоточены крупнейшие месторождения, причем дорогой низкосернистой нефти. Они были открыты недавно, в 80-х годах, и именно поэтому ИГИЛ придавало Дейр-эз-Зору такое значение».
Сейчас правительственным войскам удалось освободить почти 90 процентов территории Сирии, военная победа на террористами не за горами, считают эксперты, но политическая и дипломатическая борьба за то, по чьим правилам будут определять будущее страны и региона только начинается.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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