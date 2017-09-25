В Турции назвали сроки поставок С-400 из России

В секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что дата начала поставок зенитных ракетных систем
С-400 уже определена.
Замглавы секретариата Исмаил Демир отметил, что пока не хотел бы называть точную дату, так как переговоры с РФ продолжаются.
При этом Демир подчеркнул, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет, передает РИА Новости.
Исмаил Демир, замглавы секретариата оборонной промышленности Турции: «Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет».
Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. А позднее президент Турции сообщил, что Анкара уже внесла задаток.
Отметим, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в США. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечению своей безопасности.
При этом Демир подчеркнул, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет, передает РИА Новости.
Исмаил Демир, замглавы секретариата оборонной промышленности Турции: «Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет».
Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. А позднее президент Турции сообщил, что Анкара уже внесла задаток.
Отметим, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в США. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечению своей безопасности.
Комментарии