Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    В Турции назвали сроки поставок С-400 из России

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    • Фото: Невар Виталий / ТАСС
    В Турции назвали сроки поставок <nobr>С-400</nobr> из России

    В Турции назвали сроки поставок С-400 из России

    В Турции назвали сроки поставок <nobr>С-400</nobr> из России
  • Фото: Невар Виталий / ТАСС

    • В секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что дата начала поставок зенитных ракетных систем С-400 уже определена.

    Замглавы секретариата Исмаил Демир отметил, что пока не хотел бы называть точную дату, так как переговоры с РФ продолжаются.

    При этом Демир подчеркнул, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет, передает РИА Новости.

    Исмаил Демир, замглавы секретариата оборонной промышленности Турции: «Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет».

    смотретьЭрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Эрдоган объявил о подписании с РФ соглашения о покупке С-400
    Напомним, в конце июля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. А позднее президент Турции сообщил, что Анкара уже внесла задаток.

    Отметим, что обеспокоенность в связи с поставками С-400 высказывали в США. Однако Эрдоган назвал подобные заявления «воплями» и заявил, что Анкара будет самостоятельно принимать решения в сфере обеспечению своей безопасности.

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