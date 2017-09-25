В СК рассказали, как кубанские каннибалы убивали свою последнюю жертву

В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины и расчленения ее тела.
В СК РФ восстановили картину резонансного убийства женщины в Краснодарском крае. По данным следствия, в начале месяца 35-летний мужчина, его супруга и еще одна женщина, их знакомая, распивали алкоголь на заброшенной территории в одном из районов Краснодара. В какой-то момент страсти накалились, последовала ссора, которая закончилась убийством.
По данным местных СМИ, с жертвой расправился мужчина. На допросе он говорил, что якобы их знакомая начала к нему приставать, но он как верный муж не позволил измене случиться. Тело расчленили на месте убийства. Некоторые фрагменты потрошители спрятали (позже оперативники найдут пакет и ведро с частями женского тела), часть унесли с собой в общежитие.
Во время расчленения убийца снимал процесс на камеру смартфона, который потом потерял. Дорожный рабочий, подобравший телефон, нашел в памяти фото с отрезанной головой, женским скальпом, а также селфи мужчины с засунутой в рот отрубленной кистью женской руки и сообщил в полицию.
В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским, сообщили в МВД. В квартире потрошителя и его жены нашли консервы из человеческого мяса, части тела в солевом растворе, замороженное мясо, видеорецепты «как приготовить человечину». Фрагменты тела нашли также во дворе дома и в подвале.
Сейчас подозреваемые супруги арестованы, назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз. В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений. По неподтвержденным данным, супруги в разные годы могли убить от 7 до 30 человек.
По данным местных СМИ, с жертвой расправился мужчина. На допросе он говорил, что якобы их знакомая начала к нему приставать, но он как верный муж не позволил измене случиться. Тело расчленили на месте убийства. Некоторые фрагменты потрошители спрятали (позже оперативники найдут пакет и ведро с частями женского тела), часть унесли с собой в общежитие.
Во время расчленения убийца снимал процесс на камеру смартфона, который потом потерял. Дорожный рабочий, подобравший телефон, нашел в памяти фото с отрезанной головой, женским скальпом, а также селфи мужчины с засунутой в рот отрубленной кистью женской руки и сообщил в полицию.
В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским, сообщили в МВД. В квартире потрошителя и его жены нашли консервы из человеческого мяса, части тела в солевом растворе, замороженное мясо, видеорецепты «как приготовить человечину». Фрагменты тела нашли также во дворе дома и в подвале.
Сейчас подозреваемые супруги арестованы, назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз. В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений. По неподтвержденным данным, супруги в разные годы могли убить от 7 до 30 человек.
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