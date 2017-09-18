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  • 18.09, 14:03

    В Краснодаре после селфи с отрубленной рукой нашли ведро с останками женщины

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    В Краснодаре после селфи с отрубленной рукой нашли ведро с останками женщины

    В Краснодаре после селфи с отрубленной рукой нашли ведро с останками женщины

    Части расчлененного женского тела обнаружены на территории военного авиаучилища в Прикубанском округе Краснодара.

    Оперативники нашли пакет и ведро с частями женского тела, а также сумку с вещами на территории военного авиаучилища в Краснодаре, сообщили в СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Ранее дорожные рабочие нашли на одной из улиц мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с отрубленной рукой, а также снимки человеческого скальпа и отсеченной женской головы.

    Владельца телефона нашли и задержали, им оказался 35-летний местный житель. На допросе мужчина заявил, что случайно нашел расчлененное тело в районе Авиагородка, сделал с ним селфи, а потом потерял мобильный телефон, сообщает «Интерфакс».

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