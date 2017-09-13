Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 21:56

    Жителя Краснодара задержали за селфи с отрубленной рукой и скальпом женщины

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    Жителя Краснодара задержали за селфи с отрубленной рукой и скальпом женщины

    Жителя Краснодара задержали за селфи с отрубленной рукой и скальпом женщины

    Полиция Краснодара задержала мужчину, в мобильном телефоне которого оказались его селфи с отрубленной рукой и скальпом неизвестной женщины.

    По словам источника «„Интерфакса“», телефон со страшной фотосессией нашел на улице случайный прохожий — по некоторым данным, рабочий-асфальтоукладчик. Правоохранители изучили устройство и установили его владельца. Вскоре мужчина был задержан.

    По словам собеседника агентства, задержанного зовут Дмитрий, пока он не может дать внятного объяснения снимкам. С ним работают следователи. Личность жертвы пока не установлена, ведутся поиски тела.

    Информацию о задержании подозреваемого подтвердили и в региональном СУ СКР. Там уточнили, что задержанный уже начал давать показания. Мужчина признался, что нашел части тела женщины в районе Авиагородка и почему-то решил с ними сфотографироваться, а потом потерял телефон.

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