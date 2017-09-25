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    На Кубани задержана семья каннибалов

    23 комментария
    • Фото: 4p86region / vk.com
    На Кубани задержана семья каннибалов

    На Кубани задержана семья каннибалов

    На Кубани задержана семья каннибалов
  • Фото: 4p86region / vk.com

    • На Кубани задержана семья людоедов. Убийцы, возможно, орудовали в регионе с 1999 года.

    Источник НТВ в СК РФ подтвердил факт задержания семьи каннибалов в Краснодарском крае. Ранее СМИ сообщали, что на счету убийц может быть от 7 до 30 человек: мужчина и женщина якобы не только убивали, расчленяли и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы.

    Пока следователи подтвердили убийство только одного человека.

    Несколько дней назад в Краснодаре на территории авиаучилища были найдены пакет и ведро с частями женского тела. По подозрению в убийстве тогда был задержан 35-летний мужчина, местный житель. Оперативники вышли на подозреваемого после того, как дорожный рабочий нашел на улице телефон, где обнаружили жуткие фотографии с отрубленными частями человеческого тела.

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