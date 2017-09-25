Суд огласил приговор женщине, похитившей ребенка из подмосковной больницы

Суд в Московской области приговорил Елену Спахову, похитившую
ребенка-отказника, к 5 годам лишения свободы условно.
Истринский городской суд Московской области в понедельник признал виновной жительницу Подмосковья Елену Спахову, которая в 2014 году похитила из Дедовской больницы ребенка-отказника. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы условно, сообщает СК.
Биологические родители отказались от маленького Матвея сразу после его рождения. Спахова, которая сама потеряла ребенка и почти не имела шансов забеременеть в будущем, похитила новорожденного мальчика из детского отделения и выдала за своего. О подмене не знал даже муж Спаховой.
Два с половиной года ребенок жил в семье Спаховых. Мать не водила его к педиатрам, чтобы обман не раскрылся. В это время его разыскивали волонтеры, и, когда поиски не принесли результатов, Матвей был объявлен погибшим. Ребенка обнаружили, когда Спахова на работе попыталась оформить льготы по поддельным документам.
Спахова признала свою вину и сотрудничала со следствием.
Сергею Спахову, мужу похитительницы, в усыновлении мальчика отказали, он объявил о намерении добиваться этого права в суде.
Биологические родители отказались от маленького Матвея сразу после его рождения. Спахова, которая сама потеряла ребенка и почти не имела шансов забеременеть в будущем, похитила новорожденного мальчика из детского отделения и выдала за своего. О подмене не знал даже муж Спаховой.
Два с половиной года ребенок жил в семье Спаховых. Мать не водила его к педиатрам, чтобы обман не раскрылся. В это время его разыскивали волонтеры, и, когда поиски не принесли результатов, Матвей был объявлен погибшим. Ребенка обнаружили, когда Спахова на работе попыталась оформить льготы по поддельным документам.
Спахова признала свою вину и сотрудничала со следствием.
Сергею Спахову, мужу похитительницы, в усыновлении мальчика отказали, он объявил о намерении добиваться этого права в суде.
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