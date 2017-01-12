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  • 12.01, 19:14

Похитившая ребенка из подмосковного роддома женщина отпущена под подписку о невыезде

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Похитившая ребенка из подмосковного роддома женщина отпущена под подписку о невыезде

Похитившая ребенка из подмосковного роддома женщина отпущена под подписку о невыезде

Похитившая ребенка из подмосковного роддома женщина отпущена под подписку о невыезде

Матевей был украден из детского отделения Дедовской городской больницы в июне 2014 года. Мальчика считали мертвым последние два с лишним года. Но оказалось, что подозреваемая в похищении растила его как родного.

В отношении 40-летней Елены Спаховой была избрана мера пресечения. Она была отпущена из изолятора временного содержания под подписку о невыезде, сообщили в ГСУ СУ по Московской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужу подозреваемой, которого малыш считал своим отцом, позволили посещать Матвея в больнице. Следователи решают вопрос о том, как минимизировать негативные последствия для малыша в связи с изъятием из семьи, в которой он жил.

Биологическая мать, как и отец, отказались от Матвея сразу после его рождения. Елена Спахова, которая сама потеряла ребенка и в будущем практически не имела шансов забеременеть, решила похитить малыша. Настоящих родителей не волновала судьба мальчика, его поисками занимались полицейские и волонтеры.

Но поисковые мероприятия ничего не дали. Минувшие два года Матвея считали мертвым. Однако он все это время рос в семье Спаховой под именем Егор — его свидетельство о рождении женщина подделала. Попалась она, когда пыталась оформить льготы по месту работы. В бухгалтерии усомнились в подлинности документов и обратились в полицию.

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