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  • 12.01, 16:12
В Подмосковье найден ребенок, похищенный из роддома два года назад. беременность и роды, дети и подростки, Московская область, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье найден ребенок, похищенный из роддома два года назад

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В Подмосковье найден ребенок, похищенный из роддома два года назад

В Подмосковье найден ребенок, похищенный из роддома два года назад

В Подмосковье найден ребенок, похищенный из роддома два года назад

    Матвей был похищен вскоре после рождения. Биологическая мать отказалась от сына и в поисках участия не принимала. А отец якобы и вовсе не знал о рождении мальчика.

    Искренне переживали из-за исчезновения ребенка из роддома лишь многочисленные волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, которые вели поиски.

    Два года назад подозрение пало на бабушку ребенка по линии матери. Была версия о том, что женщина продала малыша на органы. Но оказалось, что Матвей жив, правда, теперь его зовут Егор. Сейчас мальчик находится в детской больнице. По словам медиков, он здоров и ухожен. Ведь похитившая его Елена Спахова воспитывала Матвея как родного.

    Женщина летом 2014 года потеряла своего ребенка при родах. После этого ей сообщили, что забеременеть снова ей вряд ли удастся. Находясь в роддоме, Елена узнала, что от маленького Матвея отказались родители, и решилась забрать его. Каким-то невероятным образом ей удалось пройти мимо дежурных санитарок и охраны. После похищения она дала мальчику имя Егор и подделала его свидетельство о рождении.

    Правда вскрылась, когда Елена решила оформить льготы на малыша по месту работы. В бухгалтерии заподозрили, что документы ненастоящие, и вызвали полицию. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, расследование продолжается.

    Тем временем биологический отец ребенка задумался о том, чтобы все-таки забрать мальчика себе. Хотя два с лишним года назад он подписал отказ, как и мать. У Алексея Честнейшина сейчас новая семья. Но он признает, что тогда совершил ошибку, и винит во всем тещу.

    Алексей Честнейшин: «Потому что мать ее решила вот так хорошенько. Ну, зачем от такого, как я, идиота ребенка иметь? И заставила ее отказаться. Ну не так открыто, публично, а просто втихую».

    Сама бабушка по материнской линии Елена Иванова и ее сожитель Дмитрий Кудрявцев были главными подозреваемыми — в роддоме, откуда пропал Матвей, они работали санитарами. Во время следствия они дали признательные показания, но затем отказались от своих слов. В итоге против них не нашли достаточных улик.

    Биологическая мать к жизни Матвея абсолютно равнодушна. После всего случившегося она продолжает заявлять, что мальчик был нежеланным ребенком.

    Любовь Иванова: «У нас один есть. Нам пока не надо второго».

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