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  • 24.03, 19:56

    Названому отцу похищенного из роддома в Дедовске мальчика отказали в усыновлении

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    Названому отцу похищенного из роддома в Дедовске мальчика отказали в усыновлении

    Названому отцу похищенного из роддома в Дедовске мальчика отказали в усыновлении

    Сергею Спахову, который вместе с супругой почти три года воспитывал мальчика и считал его своим родным сыном, отказали в усыновлении.

    Органы опеки отказали Сергею Спахову, намеревавшемуся законно усыновить Матвея Иванова, которого он воспитывал под именем Егор. В заключении психологов говорится, что у мужчины недостаточно педагогических навыков, чтобы воспитывать малыша, сообщает сайт Вести.Ru.

    Теперь шансы, что Егор-Матвей вернется в семью, где рос, к человеку, которого считал родным отцом, невелики. Однако его названый отец не собирается сдаваться. Он намерен добиваться права усыновить мальчика через суд.

    Напомним, история Матвея Иванова, которого считали пропавшим почти три года, вскрылась случайно. Новорожденного, от которого отказалась биологическая мать, унесла из роддома в июне 2014 Елена Спахова. Женщина за несколько дней до похищения сама потеряла ребенка при родах. Врачи заявили ей, что она больше не сможет иметь детей.

    По словам самой Елены, мужу Сергею она не говорила о гибели их биологического ребенка, он не знал о подмене. Обман раскрылся, когда Елена подала поддельные документы на ребенка для получения льгот.

    В ходе разбирательства специальная комиссия выяснила, что мальчика растили в достойных условиях, у него было все необходимое. Судьбой ребенка после того, как эта история получила широкий общественный резонанс, заинтересовались и его биологические родители.

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