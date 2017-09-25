Канцлер ФРГ в восьмой раз подряд победила в парламентских выборах в своем избирательном округе на севере Германии.
Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель переизбрана в бундестаг по одномандатному округу в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия Германии.
Меркель выиграла в своем округе в земле Мекленбург, набрав 44%. При том, что на предыдущих выборах ее поддерживали 56,2% жителей. Второе место в этом округе занял кандидат от «Альтернативы для Германии» Лайф-Эрик Хольм с 19,2% голосов.
По результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов, ХДС во главе с канцлером Меркель набирает 26,5% голосов, а ее ключевой партнер — баварская партия ХСС — 7,9% голосов. У СДПГ — 20,8%, «Альтернатива для Германии» — 11,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11%, «Зеленые» — 9,1%, «Левые» — 7,9%.
Ранее Меркель сообщила, что Христианско-демократический союз считает возможным формирование коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией Германии, лидер которой Мартин Шульц ранее заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Комментируя данные экзитполов, канцлер ФРГ также отметила, что ожидала лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте. Меркель также назвала «серьезным вызовом» приход в парламент правой партии «Альтернатива для Германии».
Меркель выиграла в своем округе в земле Мекленбург, набрав 44%. При том, что на предыдущих выборах ее поддерживали 56,2% жителей. Второе место в этом округе занял кандидат от «Альтернативы для Германии» Лайф-Эрик Хольм с 19,2% голосов.
По результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов, ХДС во главе с канцлером Меркель набирает 26,5% голосов, а ее ключевой партнер — баварская партия ХСС — 7,9% голосов. У СДПГ — 20,8%, «Альтернатива для Германии» — 11,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11%, «Зеленые» — 9,1%, «Левые» — 7,9%.
Ранее Меркель сообщила, что Христианско-демократический союз считает возможным формирование коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией Германии, лидер которой Мартин Шульц ранее заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Комментируя данные экзитполов, канцлер ФРГ также отметила, что ожидала лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте. Меркель также назвала «серьезным вызовом» приход в парламент правой партии «Альтернатива для Германии».
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