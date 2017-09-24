МЧС РФ отправляет в Мексику самолет с палатками и едой

Россия отправляет самолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике
В российском посольстве сообщили РИА Новости, что пострадавшим при землетрясении жителям Мексики больше всего сейчас необходимы палатки и продукты питания.
Евгений Нешумов, советник-посланник посольства РФ в Мексике: «Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток».
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Следом в Мексике произошли еще несколько землетрясений — магнитудой 5,7; 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.
Евгений Нешумов, советник-посланник посольства РФ в Мексике: «Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток».
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Следом в Мексике произошли еще несколько землетрясений — магнитудой 5,7; 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.
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