Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    МЧС РФ отправляет в Мексику самолет с палатками и едой

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    МЧС РФ отправляет в Мексику самолет с палатками и едой

    МЧС РФ отправляет в Мексику самолет с палатками и едой

    МЧС РФ отправляет в Мексику самолет с палатками и едой
  • Фото: Associated Press © 2017, Marco Ugarte

    • Россия отправляет самолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

    В российском посольстве сообщили РИА Новости, что пострадавшим при землетрясении жителям Мексики больше всего сейчас необходимы палатки и продукты питания.

    Евгений Нешумов, советник-посланник посольства РФ в Мексике: «Россия предложила оказать гуманитарную поддержку, мексиканцы позитивно откликнулись, и в соответствии с их приоритетными запросами по преодолению последствий, они выбрали вариант предоставления помощи в виде продуктов питания и палаток».

    смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Следом в Мексике произошли еще несколько землетрясений — магнитудой 5,7; 5,8 и 6,1. Общее число жертв стихии, по последним данным, достигло 318 человек.



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