Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра

    В Мексике произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7

    комментировать
    • Фото: emsc-csem.org
    В Мексике произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7

    В Мексике произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7

    В Мексике произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7
  • Фото: emsc-csem.org

    • Подземные толчки зафиксированы этим утром в 51 километре к югу от города Паредон в мексиканском штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших, жертвах и разрушениях пока не сообщается.

    смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки дошли до Мехико, где было разрушено 44 дома. Впоследствии сообщалось о еще двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Жертвами стихи, по последним данным, стали 305 человек.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru