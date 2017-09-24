В Мексике произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7

смотреть В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших, жертвах и разрушениях пока не сообщается.Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки дошли до Мехико, где было разрушено 44 дома. Впоследствии сообщалось о еще двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Жертвами стихи, по последним данным, стали 305 человек.