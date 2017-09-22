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Деловое утро НТВ

    В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения

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    • Фото: Reuters © 2017, Henry Romero
    В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения

    В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения

    В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения
  • Фото: Reuters © 2017, Henry Romero

    • Более 200 человек считаются пропавшими без вести после мощного землетрясения в Мексике.

    По словам координатора сил гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте, властям поступило около 200 заявлений о пропаже людей, передает РИА Новости.

    Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 270 человек. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск).

    смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В стране после афтершоков подсчитывают ущерб. Одна из инженерных ассоциаций заявила об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико.



    Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.

    Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.

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