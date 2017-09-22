В Мексике более 200 человек пропали без вести после землетрясения

Более 200 человек считаются пропавшими без вести после мощного землетрясения в Мексике.
По словам координатора сил гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте, властям поступило около 200 заявлений о пропаже людей, передает РИА Новости.
Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 270 человек. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск).
В стране после афтершоков подсчитывают ущерб. Одна из инженерных ассоциаций заявила об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико.
Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 270 человек. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск).
В стране после афтершоков подсчитывают ущерб. Одна из инженерных ассоциаций заявила об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико.
Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.
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