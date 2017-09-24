Лавров о Порошенко: все-таки вежливость не утратил до конца

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью НТВ прокомментировал отказ США и Украины от российского плана размещения миссии ООН в Донбассе.
Глава МИД РФ подчеркнул, что ни одного конкретного предложения по тексту своей инициативы Москва так и не получила.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон устами в том числе и президента РФ. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять».
При этом, комментируя слова Петра Порошенко о том, что Трамп и он «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе», Лавров отметил, что президент Украины еще не окончательно утратил вежливость.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ну хорошо, что хоть сказал: „Трамп и я“, все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать „и я, и Трамп“».
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон устами в том числе и президента РФ. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять».
При этом, комментируя слова Петра Порошенко о том, что Трамп и он «никогда не поддержат введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе», Лавров отметил, что президент Украины еще не окончательно утратил вежливость.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Ну хорошо, что хоть сказал: „Трамп и я“, все-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать „и я, и Трамп“».
Подробности — в интервью Сергея Лаврова программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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