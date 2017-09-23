Порошенко отказался от «российского сценария» размещения контингента ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что миссия ООН в Донбассе должна разместиться на всей территории региона.
«Конечно, это не будет российский сценарий», — заявил Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады. По словам украинского президента, контингент ООН должен размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией, «чтобы не позволять войскам, оружию проходить на „оккупированную территорию“», передает «Интерфакс».
Ранее Москва выступила с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. Этот план допускает и размещение контингента на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ.
Ранее Москва выступила с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. Этот план допускает и размещение контингента на других территориях Донбасса, где работают сотрудники ОБСЕ.
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