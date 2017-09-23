СМИ: ДТП под Калининградом произошло на опасном участке дороги

Участок калининградской трассы, где произошло ДТП с семью жертвами, считается небезопасным.
Об этом местному изданию Клопс.Ru рассказали водители, регулярно совершающие поездки по этой дороге. По их словам, на участке ведутся ремонтные работы, при этом нет дорожных знаков, указателей и освещения.
За две недели это уже третье ДТП, рассказал один из автомобилистов. А руководитель одного из региональных автотранспортных предприятий Владимир Гренц сообщил, что на этом участке «трасса сужается, и для многих водителей это становится проблемой».
В пятницу вечером на трассе Калининград — Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. По предварительной версии, причиной автокатастрофы стал выезд одного из автомобилей на встречку.
За две недели это уже третье ДТП, рассказал один из автомобилистов. А руководитель одного из региональных автотранспортных предприятий Владимир Гренц сообщил, что на этом участке «трасса сужается, и для многих водителей это становится проблемой».
В пятницу вечером на трассе Калининград — Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. По предварительной версии, причиной автокатастрофы стал выезд одного из автомобилей на встречку.
Комментарии