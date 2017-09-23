Спасатели извлекли тела всех погибших в ДТП под Калининградом

Тела семи погибших в результате ДТП в Калининградской области извлекли из искореженного микроавтобуса.
Как сообщает ТАСС, жертвами автокатастрофы стали водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса.
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, не останавливали. По уточненным данным, в результате аварии пострадали 9 человек. Как оказалось, один из пассажиров выбрался из микроавтобуса и позвонил родным, которые забрали его с места ДТП в город Гусев. Уже там молодой человек обратился за помощью.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы, рассказали в МЧС.
Микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись на трассе Калининград — Черняховск накануне вечером. По предварительной версии, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу одного из автомобилей.
Власти Калининградской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Расследование причин ДТП ведется.
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, не останавливали. По уточненным данным, в результате аварии пострадали 9 человек. Как оказалось, один из пассажиров выбрался из микроавтобуса и позвонил родным, которые забрали его с места ДТП в город Гусев. Уже там молодой человек обратился за помощью.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы, рассказали в МЧС.
Микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись на трассе Калининград — Черняховск накануне вечером. По предварительной версии, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу одного из автомобилей.
Власти Калининградской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Расследование причин ДТП ведется.
Комментарии