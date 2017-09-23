ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

Очевидцы сняли видео с места ДТП с семью жертвами в Калининградской области.
На записи виден искореженный микроавтобус, окровавленные люди, слышен плач. Видео было сделано до приезда спасателей.
По уточненной информации, в результате автокатастрофы погибли 7 человек, еще 7 получили травмы. Среди погибших оказалась беременная женщина.
ДТП произошло на трассе Калининград — Черняховск вечером в пятницу. Столкнулись микроавтобус и автомобиль Mercedes. Водитель Mercedes, его жена и ребенок не пострадали. По предварительной версии, ЧП произошло из-за выезда одной из машин на встречку.
По уточненной информации, в результате автокатастрофы погибли 7 человек, еще 7 получили травмы. Среди погибших оказалась беременная женщина.
ДТП произошло на трассе Калининград — Черняховск вечером в пятницу. Столкнулись микроавтобус и автомобиль Mercedes. Водитель Mercedes, его жена и ребенок не пострадали. По предварительной версии, ЧП произошло из-за выезда одной из машин на встречку.
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