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    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы. ДТП, Калининградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

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    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

    ДТП под Калининградом: видео с места автокатастрофы

      Очевидцы сняли видео с места ДТП с семью жертвами в Калининградской области.

      На записи виден искореженный микроавтобус, окровавленные люди, слышен плач. Видео было сделано до приезда спасателей.

      По уточненной информации, в результате автокатастрофы погибли 7 человек, еще 7 получили травмы. Среди погибших оказалась беременная женщина.

      ДТП произошло на трассе Калининград — Черняховск вечером в пятницу. Столкнулись микроавтобус и автомобиль Mercedes. Водитель Mercedes, его жена и ребенок не пострадали. По предварительной версии, ЧП произошло из-за выезда одной из машин на встречку.

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