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    За помощь в раскрытии убийства девочки под Волгоградом пенсионер получит миллион рублей

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    За помощь в раскрытии убийства девочки под Волгоградом пенсионер получит миллион рублей

    За помощь в раскрытии убийства девочки под Волгоградом пенсионер получит миллион рублей

    Бдительный пенсионер, благодаря которому задержали подозреваемого в убийстве 5-летней девочки в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, получит 1 миллион рублей. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по области Антон Корнаухов.

    Девочка пропала с детской площадки у дома вечером 15 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело. За информацию о ребенке было объявлено вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. В поисках участвовали более 300 человек: полицейские, следователи, волонтеры, казаки и военные.

    Антон Корнаухов отметил, что раскрыть обстоятельства убийства помог бдительный 73-летний местный житель, передает РИА Новости.

    Антон Корнаухов: «Мужчина рассказал, что ранее неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также о его резком исчезновении после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона, и сообщил эту информацию в полицию».

    Сегодня стало известно, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 55-летнего мужчину. Он является владельцем хозяйственной постройки, где нашли тело ребенка. По версии следствия, девочка знала мужчину, поэтому ему не составило труда заманить ее в свое владение. В ходе допроса он признался, что задушил ребенка.

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