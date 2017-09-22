С памятника Калашникову убрали чертеж немецкой винтовки

Сотрудники из мастерской скульптора Салавата Щербакова убрали изображение схемы немецкого автомата StG 44 с памятника, посвященного российскому оружейнику Михаилу Калашникову.
В Российском военно-историческом обществе (РВИО), которое является заказчиком памятника Калашникову, рассказали, что схему немецкого автомата StG 44 уже убрали. Новое изображение с корректным чертежом появится в композиции к понедельнику.
Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике РВИО: «Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику».
По ее словам, демонтировать плиту с чертежом немецкой винтовки не потребовалось, передает ТАСС. Схема была выполнена в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому специалисты просто зашлифовали ее.
Сам скульптор уже прокомментировал скандал вокруг его работы. Он подтвердил, что работы по исправлению ошибки уже ведутся.
Салават Щербаков: «Да, работы ведутся. Там богатая композиция, мы немножко ее корректируем».
Между тем стало известно, что сотрудников концерна «Калашников» не приглашали участвовать в создании монумента, посвященного оружейнику Михаила Калашникова. Но теперь они готовы помочь в устранении ошибки и проконсультировать команду скульптора Щербакова. Об этом сообщил официальный представитель госкорпорации «Ростех», которая включает в себя концерн «Калашников», передает РИА Новости.
Официальный представитель «Ростеха»: «К сожалению, специалисты „Калашникова“ не вели авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов. В сложившейся ситуации специалисты компании готовы провести необходимую техническую консультацию творческой группе памятника».
Как выяснилось, у части очевидцев работы по ликвидации некорректного чертежа вызвали недоумение. Некоторые приняли работников мастерской Щербакова за вандалов, уродующих монумент.
Напомним, памятник был открыт в минувший вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Чертеж немецкой винтовки в композиции заметил историк Юрий Пашолок, о чем написал в соцсети. После проверки его сообщения некорректное изображение поспешили убрать.
Надежда Усманова, руководитель департамента по информационной политике РВИО: «Ошибку в чертеже уже устранили. Финальные работы с нанесением корректного изображения будут закончены к понедельнику».
По ее словам, демонтировать плиту с чертежом немецкой винтовки не потребовалось, передает ТАСС. Схема была выполнена в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому специалисты просто зашлифовали ее.
Сам скульптор уже прокомментировал скандал вокруг его работы. Он подтвердил, что работы по исправлению ошибки уже ведутся.
Салават Щербаков: «Да, работы ведутся. Там богатая композиция, мы немножко ее корректируем».
Между тем стало известно, что сотрудников концерна «Калашников» не приглашали участвовать в создании монумента, посвященного оружейнику Михаила Калашникова. Но теперь они готовы помочь в устранении ошибки и проконсультировать команду скульптора Щербакова. Об этом сообщил официальный представитель госкорпорации «Ростех», которая включает в себя концерн «Калашников», передает РИА Новости.
Официальный представитель «Ростеха»: «К сожалению, специалисты „Калашникова“ не вели авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов. В сложившейся ситуации специалисты компании готовы провести необходимую техническую консультацию творческой группе памятника».
Как выяснилось, у части очевидцев работы по ликвидации некорректного чертежа вызвали недоумение. Некоторые приняли работников мастерской Щербакова за вандалов, уродующих монумент.
Напомним, памятник был открыт в минувший вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Чертеж немецкой винтовки в композиции заметил историк Юрий Пашолок, о чем написал в соцсети. После проверки его сообщения некорректное изображение поспешили убрать.
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