«Ошибки бывают»: скульптор ответил на обвинения о схеме немецкой винтовки на памятнике Калашникову

Салават Щербаков ответил на претензии, которые возникли к его монументу, посвященному оружейнику Михаилу Калашникову.
Автор памятника Михаилу Калашникову Салават Щербков заявил радиостанции «Говорит Москва», что, если информация об ошибке в изображении чертежей подтвердится, он готов внести изменения в композицию.
Салават Щербаков: «Мы тщательно проверяем, все моменты смотрим. Но ошибки всегда бывают. Даже в текстах. Поэтому нужно немножко более научно подойти. Если какая-то деталь не так сделана, бывают случаи, мы что-то исправляем. Ждем конкретики и конкретного специалиста. Пока к нам не обращались непосредственно».
Чтобы разрешить ситуацию, автор памятника планирует связаться с историком, который обратил внимание на один из чертежей и заподозрил в нем схему немецкой винтовки.
Салават Щербаков: «Нам сейчас только сказали, кто этот специалист, и мы бы просили с нами связаться, потому что там достаточно тонкий вопрос и надо сравнить чертежи. Но, к сожалению, от него нет никакой информации, что он имеет в виду. И, скорее всего, там просто закрыт чертеж лежащим сверху автоматом, и может быть, он не рассмотрел. Или, если туда закралась ошибка, мы с удовольствием воспользуемся знаниями этого человека и будем рады уточнить».
По словам скульптора, ему бы не хотелось, чтобы вопрос конкретных деталей, которые находятся не на первом плане, становился политическим.
Салават Щербаков: «Это превращается в вопрос политический, но это смешно. Это конкретные детали, тем более третьего плана. Нужно прагматично посмотреть, где какие могут быть ошибки».
Автор скульптурной композиции также рассказал о том, как подбирали схемы. Он отметил, что если претензии об изображении чертежа немецкой винтовки подтвердятся, то конкретного виновника найти будет сложно.
Салават Щербаков: «Эти схемы подбираются следующим образом: мы смотрим в музеях, специалисты нас консультируют, в том числе смотрим в Интернете. Мы работали с музеем в Петербурге. Автоматы у нас отсканированы. Мы работали с разными специалистами. Вряд ли мы найдем, кто конкретный виновник».
Шумиха вокруг памятника Калашникову в Москве поднялась после того, как историк Юрий Пашолок на своей странице в Facebook написал, что в композиции изображена схема не российского автомата, а немецкой штурмовой винтовки StG 44.
Композиция представляет собой пятиметровую фигуру оружейника Калашникова на четырехметровом постаменте с АК в руках. Позади находятся изображение земного шара и святой Георгий, поражающий змея копьем. У подножия монумента покровителя Москвы расположены схемы оружия. На одной из них историк и выявил чертеж StG 44.
Отметим, что это не первый подобный скандал вокруг работ Салавата Щербакова. В 2014-м на композиции «Прощание славянки» его авторства обнаружили немецкий Mauser 98. Тогда скульптор пояснил, что на монументе хотели изобразить винтовку Мосина, но по неизвестной причине произошла ошибка. В результате в композицию были внесены изменения.
Салават Щербаков: «Мы тщательно проверяем, все моменты смотрим. Но ошибки всегда бывают. Даже в текстах. Поэтому нужно немножко более научно подойти. Если какая-то деталь не так сделана, бывают случаи, мы что-то исправляем. Ждем конкретики и конкретного специалиста. Пока к нам не обращались непосредственно».
Чтобы разрешить ситуацию, автор памятника планирует связаться с историком, который обратил внимание на один из чертежей и заподозрил в нем схему немецкой винтовки.
Салават Щербаков: «Нам сейчас только сказали, кто этот специалист, и мы бы просили с нами связаться, потому что там достаточно тонкий вопрос и надо сравнить чертежи. Но, к сожалению, от него нет никакой информации, что он имеет в виду. И, скорее всего, там просто закрыт чертеж лежащим сверху автоматом, и может быть, он не рассмотрел. Или, если туда закралась ошибка, мы с удовольствием воспользуемся знаниями этого человека и будем рады уточнить».
По словам скульптора, ему бы не хотелось, чтобы вопрос конкретных деталей, которые находятся не на первом плане, становился политическим.
Салават Щербаков: «Это превращается в вопрос политический, но это смешно. Это конкретные детали, тем более третьего плана. Нужно прагматично посмотреть, где какие могут быть ошибки».
Автор скульптурной композиции также рассказал о том, как подбирали схемы. Он отметил, что если претензии об изображении чертежа немецкой винтовки подтвердятся, то конкретного виновника найти будет сложно.
Салават Щербаков: «Эти схемы подбираются следующим образом: мы смотрим в музеях, специалисты нас консультируют, в том числе смотрим в Интернете. Мы работали с музеем в Петербурге. Автоматы у нас отсканированы. Мы работали с разными специалистами. Вряд ли мы найдем, кто конкретный виновник».
Шумиха вокруг памятника Калашникову в Москве поднялась после того, как историк Юрий Пашолок на своей странице в Facebook написал, что в композиции изображена схема не российского автомата, а немецкой штурмовой винтовки StG 44.
Композиция представляет собой пятиметровую фигуру оружейника Калашникова на четырехметровом постаменте с АК в руках. Позади находятся изображение земного шара и святой Георгий, поражающий змея копьем. У подножия монумента покровителя Москвы расположены схемы оружия. На одной из них историк и выявил чертеж StG 44.
Отметим, что это не первый подобный скандал вокруг работ Салавата Щербакова. В 2014-м на композиции «Прощание славянки» его авторства обнаружили немецкий Mauser 98. Тогда скульптор пояснил, что на монументе хотели изобразить винтовку Мосина, но по неизвестной причине произошла ошибка. В результате в композицию были внесены изменения.
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