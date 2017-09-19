Памятник Михаилу Калашникову открыли в центре Москвы

В Москве в День оружейника торжественно открыли памятник знаменитому конструктору Михаилу Калашникову.
Церемония прошла в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская в центре Москвы, где 16 сентября был установлен памятник прославленному оружейнику.
Высота скульптуры Калашникова с автоматом АК-47 в руках составляет 7,5 метров. Автором скульпторы стал Салават Щербаков, который, в частности, изготовил монумент Владимиру Великому, установленный у стен Кремля.
Сегодня в торжественной церемонии принял участие министр культуры Владимир Мединский. Он назвал Михаила Калашникова «Кулибиным XX века», а его автомат — «культурным брендом России».
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Это очень необычный памятник. Калашников — это в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России».
В свою очередь глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Михаил Калашников стал образцом «беззаветно преданного отношения к своему делу и своей родине», а автомат Калашникова останется в истории как символ надежности. Прямая трансляция церемонии открытия памятника велась на НТВ.Ru.
Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни в Ижевске. Легендарный оружейник был похоронен на Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища.
Высота скульптуры Калашникова с автоматом АК-47 в руках составляет 7,5 метров. Автором скульпторы стал Салават Щербаков, который, в частности, изготовил монумент Владимиру Великому, установленный у стен Кремля.
Сегодня в торжественной церемонии принял участие министр культуры Владимир Мединский. Он назвал Михаила Калашникова «Кулибиным XX века», а его автомат — «культурным брендом России».
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Это очень необычный памятник. Калашников — это в какой-то степени Кулибин XX века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России».
В свою очередь глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Михаил Калашников стал образцом «беззаветно преданного отношения к своему делу и своей родине», а автомат Калашникова останется в истории как символ надежности. Прямая трансляция церемонии открытия памятника велась на НТВ.Ru.
Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни в Ижевске. Легендарный оружейник был похоронен на Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища.
В Москве установили памятник легендарному Михаилу Калашникову. Восьмиметровую фигуру поставили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.Опубликовано НТВ 16 сентября 2017 г.
Комментарии